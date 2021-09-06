Польша считает нарушением прав человека приговор Колесниковой и Знаку

ВАРШАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Польши осудили вынесенный в понедельник обвинительный приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Об этом заявил в понедельник в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

По его словам, вынесенный белорусскими властями приговор Колесниковой и Знаку "заслуживает решительного осуждения". "Это явное нарушение прав человека и очередной шаг с целью запугать белорусское общество. Эти репрессии не должны остаться без ответа", - написал Пшидач.

В понедельник Минский областной суд приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и интернета. Судья объявил, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Белоруссии.

Адвокаты Колесниковой и Знака назвали обвинительный приговор в отношении своих подзащитных незаконным и намерены обжаловать его в Верховном суде.