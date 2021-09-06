СМИ: в Могадишо разогнали демонстрацию в поддержку главы правительства

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Войска, верные президенту Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду, разогнали в понедельник в столице страны Могадишо демонстрацию в поддержку премьер-министра Мохамеда Хусейна Робле и его решения снять с поста начальника Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Фахада Ясина. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

По его данным, несколько человек пострадали, есть задержанные. За несколько часов до разгона демонстрации подразделения спецназа по указанию главы государства заняли комплекс зданий министерства информации, где расположены студии государственных телеканалов.

Конституционный кризис возник в Сомали после того, как в понедельник глава правительства своим решением отправил в отставку Ясина за отказ предоставить ему доклад об обстоятельствах гибели два месяца назад женщины - агента NISA. Согласно сомалийскому новостному порталу Garowe, у премьера возникли сомнения в официальной версии, согласно которой молодая женщина была убита боевиками из террористической группировки "Аш-Шабаб".

Однако президент Сомали заявил, что действия премьер-министра являются неконституционными, а Ясин и дальше должен оставаться директором разведывательной службы. Между тем Робле, проведя в понедельник совещание с высшими чинами Минобороны и служб безопасности, настоял на своем и назначил на пост исполняющего обязанности начальника NISA Башира Мохамеда. При этом премьер потребовал от Ясина передать Мохамеду дела в течение ближайших трех дней. Одновременно Робле получил генеральному прокурору провести расследование действий Ясина в связи с гибелью агента.

Портал Somali Guardian отмечает, что начальник NISA играет в Сомали одну из ключевых ролей в электоральном процессе, тесно сотрудничая с региональными властями и избирательной комиссией. В стране с 1 октября по 20 ноября пройдут выборы в нижнюю палату федерального парламента. После этого парламент должен на совместном заседании обеих палат избрать президента Сомали на предстоящие пять лет.