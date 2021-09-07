Times: Лондон обвинил Париж в бездействии в борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Лондон пригрозил, что откажется от предоставления ранее обещанной Парижу многомиллионной помощи, если французские пограничные силы и береговая охрана не будут активнее препятствовать попыткам нелегальных мигрантов добраться до берегов Англии. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на министра внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.

По информации издания, во время встречи с депутатами от правящей Консервативной партии в понедельник вечером глава ведомства сказала: "Мы пока не дали им ни пенни, и Франции придется организоваться должным образом, если она хочет увидеть деньги. Оплата зависит от результата, и этого результата мы пока не видели". Речь идет о £54 млн ($75 млн), которые британские власти пообещали французским коллегам за увеличение в два раза числа морских патрулей в проливе Ла-Манш - основном месте нелегального пересечения британской морской границы.

Предупреждение было сделано Пател в день, когда, по сообщениям источников газеты в правительстве, был установлен антирекорд по количеству мигрантов, прибывших на лодках со стороны Франции. Как пишет The Times, в понедельник на берегу английского графства Кент на юго-востоке страны высадились более тысячи человек. Это самая большая цифра за сутки, которая превысила антирекорд от 21 августа. Тогда за день до острова добрались 828 нелегалов.

Как уточняет газета, если эта цифра подтвердится, то с 1 января число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию в поисках лучшей доли, достигнет 13,5 тыс. В статье говорится, что всего за 2021 год этот показатель может составить 22 тыс. человек, то есть почти в три раза больше, чем в 2020 году (8,4 тыс. человек). The Times также пишет о том, что с 21 июля, когда Лондон согласился заплатить за увеличение вдвое количества французских морских патрулей, английские пограничники задержали на британской территории 3,5 тыс. незаконных мигрантов.

Безуспешная борьба с нелегалами

Мигранты стремятся из Франции именно в Великобританию, так как считают, что там легче легализоваться, получить работу и право на социальное пособие. Власти Великобритании и Франции уже неоднократно заявляли о мерах по укреплению сотрудничества в борьбе с нелегальной иммиграцией, однако справиться с проблемой пока не удается. В начале июля МВД королевства представило на рассмотрение парламента законопроект о реформировании системы получения убежища в стране.

"Билль о гражданстве и границах" предполагает введение уголовной ответственности для лиц, которые сознательно прибывают в Соединенное Королевство незаконным путем. Британские власти получат больше возможностей для того, чтобы высылать таких мигрантов в безопасные третьи страны, из которых они прибыли в королевство, а у тех, кого не удастся выдворить, будет меньше возможностей обосноваться в Великобритании. Планируется упростить и ускорить систему обработки прошений об убежище и апелляций на отказ в его предоставлении. Будут также ужесточены наказания за организацию незаконной перевозки беженцев в Великобританию. Преступникам будет грозить пожизненное заключение.