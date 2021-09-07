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МИД КНР выразил протест НАТО из-за раздувания темы "китайской ядерной угрозы"

Таким образом официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь прокомментировал заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Китай активно наращивает ядерный арсенал
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь Артем Иванов/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь
© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китай выражает решительный протест в связи с раздуванием руководством НАТО темы "китайской ядерной угрозы". Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на регулярной пресс-конференции прокомментировал заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Китай активно наращивает ядерный арсенал.

"Китай выражает решительный протест и свою обеспокоенность в связи с раздуванием НАТО темы китайской ядерной угрозы. Китай преследует оборонительную стратегию в [этой] сфере и поддерживает ядерный арсенал на минимально необходимом уровне", - подчеркнул он.

Теги
КитайСтолтенберг, Йенс
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