СМИ: талибы в Кабуле запрещают журналистам снимать протесты

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сентября. /ТАСС/. Боевики радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) не разрешают журналистам производить съемку протестов, которые проходят в Кабуле. Об этом сообщает во вторник руководитель местного телеканала Tolo News Лотфулла Наджафизада на своей странице в Twitter.

"Камеры СМИ конфискуют, журналистов просят не снимать и некоторых разворачивают. Протестующие продолжают шествие в Кабуле под дулами оружия. Где свобода протестовать и свобода сообщать об этом?" - написал он.

Как ранее сообщил в Twitter Наджафизада, во вторник в Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста под лозунгами, критикующими Пакистан. Участники акции выкрикивают антипакистанские лозунги, они обвиняют Исламабад во вмешательстве в афганские внутренние дела.

По информации Agence France-Presse, талибы произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать протестующих.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. Лидеры "Талибан" заявили о своей полной победе.