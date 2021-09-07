Сотрудники местного телеканала пострадали при съемках протестов в Кабуле

ТАСС, 7 сентября. Оператор и репортер афганского телеканала Kabul News пострадали во вторник при освещении протестов в Кабуле.

"Во время съемок антипакистанской демонстрации в Кабуле оператор <...> Kabul News был ранен, а репортера <...> побили. [Представители движения] "Талибан" (запрещено в РФ) также отобрали их оборудование", - говорится в сообщении в Twitter канала.

Во вторник в Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста с критикой Пакистана. Участники акции выкрикивают антипакистанские лозунги, обвиняют Исламабад во вмешательстве в афганские внутренние дела.

По информации AFP, боевики открывали огонь для разгона демонстрации. Агентство Asvaka информировало о задержании талибами нескольких журналистов, освещавших протесты в Кабуле. Телеканал TOLOnews сообщил, что среди задержанных оказался один из его операторов.