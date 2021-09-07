Парламент Грузии одобрил поправки в конституцию по снижению избирательного порога до 2%

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Парламент Грузии в первом чтении одобрил поправки в конституцию, которые предполагают проведение следующих двух парламентских выборов с избирательным порогом в 2% вместо 5%. Голосование во вторник в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"126 депутатов за. Поздравляю. Сегодняшнее заседание завершено", - сказал вице-спикер парламента Георгий Вольский, подводя итоги голосования, объявление которых вызвало овации находящихся в зале депутатов. За изменения проголосовали и представители оппозиции.

Поправки в главный закон страны также предполагают сокращение с семи до четырех количества депутатов, имеющих право создавать парламентские фракции. Изменения в конституцию были одним из пунктов соглашения, которое было оформлено 19 апреля между правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозицией при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Документ Мишеля"

19 апреля глава Евросовета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса на фоне бойкота оппозицией заседаний парламента, митингов и задержания депутата, главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Соглашение оказалось приемлемым для правящей партии, а также большей части оппозиционных партий, которые его подписали, прекратили бойкот и начали работать в парламенте. "Единое национальное движение", Лейбористская партия Грузии и партия "Европейская Грузия - движение за свободу" отказались подписывать соглашение. 10 мая Мелия вышел на свободу после внесения за него залога Европейским фондом за демократию.

Документ главы Евросовета также предполагает, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих 2 октября выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предполагается амнистия всех, кто проходил по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Соглашение подразумевает и проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.

Глава правящей партии Ираклий Кобахидзе 28 июля заявил, что его политическая сила выходит из соглашения, так как его отказывалась подписывать самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". "Национальное движение" все-таки подписало соглашение 2 сентября.