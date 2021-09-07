Талибы объявили новым премьером Афганистана фигуранта санкционного списка ООН

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 сентября. /ТАСС/. Глава временного кабинета министров, объявленного во вторник радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), мулла Мохаммад Хасан Ахунд является фигурантом санкционного списка ООН. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Совета Безопасности всемирной организации.

Отмечается, что Мохаммад Хасан Ахунд "был включен в перечень 25 января 2001 года, поскольку, будучи одновременно первым заместителем председателя cовета министров, министром иностранных дел и губернатором Кандагара талибского режима, он подпадал под положения резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающиеся актов и деятельности талибских властей".

Всего в санкционном списке ООН значатся имена порядка 100 руководителей движения "Талибан". В числе прочего они не могут свободно перемещаться по миру.

По информации пакистанской газеты News, высший лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзада лично предложил муллу Ахунда на пост премьера временного кабинета. Он считается компромиссной фигурой среди других лидеров "Талибана". Ранее среди кандидатов на эту должность чаще называлось имя муллы Барадара. Мулла Мохаммад Хасан Ахунд в настоящее время является главой влиятельного органа талибов - Шуры (совета руководства движения). Он выходец из Кандагара - "колыбели" талибов - и был одним из лидеров вооруженного выступления "Талибан".

По данным индийской газеты Hindustan Times, кандидатуру Ахунда продвигал и Исламабад. Его имя как кандидата на пост нового главы правительства появилось через несколько дней после того, как 4 сентября в Кабул с неожиданным визитом прилетел Глава межведомственной пакистанской разведки (Inter-Services Intelligence, ISI) генерал Фаиз Хамид.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. В течение почти двух недель талибы не могли утвердить состав кабмина, в основном из-за, как они утверждали, "технических трудностей и приготовлений".