Афганский парламентарий считает, что текущий кабмин талибов может проработать до двух лет

ТАСС, 7 сентября. Сформированное движением "Талибан" (запрещено в РФ) временное правительство может проработать в таком виде и состоянии до двух лет. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС во вторник генеральный секретарь нижней палаты парламента Афганистана Абдул Кадер Зазай Ватандост.

"Исходя из исторической практики Афганистана, я думаю, что талибы сохранят переходное правительство минимум два года. Потом же после внесения поправок в конституцию, полагаю, они могут объявить выборы. И надеюсь, это будут выборы одновременно и президента, и парламента", - сказал он. Ватандост пояснил, что после 2001 года было сформировано временное правительство под руководством Хамида Карзая. Оно "работало в таком виде два года, после чего был созван всеафганский совет Лойя Джирга для обсуждения конституции, а после проведены выборы".

Говоря о составе кабинета талибов, парламентарий отметил, что "пока рано говорить, насколько профессиональное это правительство или инклюзивное". "Думаю, надо дать этому кабинету три месяца на то, чтобы продемонстрировать, насколько он ответственный и какие шаги будет предпринимать. Тогда мы сможем проанализировать эти аспекты", - сказал собеседник агентства.

Представитель радикалов Забихулла Муджахид во вторник объявил состав нового афганского правительства талибов. Премьер-министром объявлен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем - [лидер политического крыла радикалов] мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом - [замглавы политического крыла движения] мулла Абдул Салам Ханафи. Новым министром иностранных дел Афганистана стал глава комиссии по руководству "Талибаном" Амир Хан Моттаки, а его заместителем - Шер Мохаммад Аббас Станикзай; главой Минобороны - сын первого лидера талибов муллы Омара (1960-2013) мулла Мохаммад Якуб Муджахид, главой МВД - лидер союзной "Талибану" экстремистской "сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани, а главой Генштаба - Кари Фасихуддин, руководивший ранее военной комиссией талибов.

Муджахид отметил, что данный состав правительства является временным, а его полное название - правительство "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов).