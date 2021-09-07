Эксперт: большинство членов временного кабмина талибов являются бывшими командирами

БЕЙРУТ, 7 сентября. /ТАСС/. Временное правительство, объявленное во вторник руководством радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), вряд ли справится с комплексом проблем, накопившихся в Афганистане за последние десятилетия. Такое мнение высказал эксперт Тайсир Аллюни, который 20 лет назад работал репортером Al Jazeera в Кабуле.

В интервью телеканалу он сообщил, что 14 из 33 членов временного правительства входили в прежнюю администрацию, которая находилась у власти в 1996-2001 годы. По его информации, 19 министров вошли в исполнительный орган власти впервые, среди них есть те, кто заняли ключевые посты - главы Минобороны и МВД.

"Во временном правительстве преобладают полевые командиры прошлой и нынешней эпохи, - сказал он. - Например, министром финансов назначен мулла Бадри, который в свое время возглавлял охрану муллы Омара - основателя движения "Талибан". Что касается министра иностранных дел Амир Хана Мутаки, то он, как утверждал Аллюни, "не владеет ни английским, ни арабским".

"По своему составу это, конечно, военный кабинет, который будет находиться под влиянием ястребов в движении "Талибан", - резюмировал он. По сведениям Аллюни, в правительстве представлены члены "Талибан" из всех народностей Афганистана, за исключением шиитской общины хазарейцев. Сторонников политических партий в его составе нет.

Назначенный министром культуры и информации Забихулла Муджахид, выступая ранее на пресс-конференции в Кабуле, выразил надежду на то, что "создание нового правительства в Афганистане положит конец враждебности по отношению к талибам и международное сообщество протянет руку помощи Афганистану".