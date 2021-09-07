Лондон не намерен признавать сформированное талибами правительство в обозримом будущем

ЛОНДОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Великобритания в обозримом будущем не намерена признавать сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временное правительство Афганистана. Об этом сообщили ТАСС во вторник в МИД Соединенного Королевства.

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"Как ранее в четверг подчеркивал министр иностранных дел [Великобритании] Доминик Рааб, мы не намерены признавать "Талибан" в обозримом будущем", - говорится в комментарии Форин оффиса.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид во вторник объявил состав нового афганского правительства, сформированного радикалами. Премьер-министром объявлен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом - замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи. Новым министром иностранных дел Афганистана стал глава комиссии по руководству "Талибаном" Амир Хан Моттаки, а его заместителем - Шер Мохаммад Аббас Станикзай, главой Минобороны - сын первого лидера талибов муллы Омара (1960-2013) мулла Мохаммад Якуб Муджахид, главой МВД - лидер союзной "Талибану" экстремистской "сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани, а главой Генштаба - Кари Фасихуддин, руководивший ранее военной комиссией талибов.

Муджахид отметил, что данный состав правительства является временным, а его полное название - правительство "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов).