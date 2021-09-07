Чиновники афганской провинции Бамиан грозят талибам бойкотом из-за состава нового кабмина

ТАСС, 7 сентября. Чиновники Министерства мира Афганистана бойкотируют работу с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), если они не будут уважать национальные ценности. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС глава отделения этого ведомства в провинции Бамиан Наджиболла аль-Козай, комментируя объявленный талибами временный состав правительства.

"Если они не будут уважать национальные ценности, самый простой выход для нас - бойкотировать работу с "Талибаном" и ждать выборов", - сказал аль-Козай, назвав новый состав кабинета "разочаровывающим". По его словам, 80-90% всех министерских кресел достались пуштунам. "Они не уважают образование. Среди них ни одного получившего степень доктора или магистра", - отметил этнический пуштун аль-Козай.

Глава регионального отделения министерства мира рассказал, что представители ведомства не привлекались к обсуждению будущего Афганистана. "Ни с кем не обсуждали. У них [талибов] есть внутренние разногласия", - ответил на соответствующий вопрос чиновник.

Министерство мира Афганистана было создано в январе 2020 года по указу занимавшего тогда пост президента Ашрафа Гани. Его целью было ускорить продвижение мирных переговоров с движением "Талибан".

Провинция Бамиан расположена в центральной части страны, преобладающее население - хазарейцы, которые в 90-е гг. воевали против талибов в составе Северного альянса.

Ранее во вторник захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" объявило состав нового кабинета министров страны. Премьер-министром страны назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи. При этом пресс-секретарь талибов отметил, что данный состав правительства является временным.