Додон считает, что Запад принуждает Молдавию присоединиться к антироссийской политике

КИШИНЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон считает, что Запад пытается заставить руководство республики присоединиться к антироссийскому политическому курсу. Об этом, по мнению экс-президента, говорит, в частности, отказ спикера парламента Молдавии Игоря Гросу направить наблюдателей на выборы в Госдуму РФ.

"Многие западные страны, которые проводят антироссийскую политику, приняли решение не направлять наблюдателей. Это практически пробный шаг к тому, чтобы Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям. Это ошибка, это неправильно. Мы должны обязательно скорректировать свою позицию, стратегическое партнерство с Россией нужно защищать и развивать", - заявил Додон во вторник в эфире телеканала "Первый в Молдове". Он считает, что руководство страны "получает указания западных кураторов не проводить никаких контактов с Россией".

Бывший глава Молдавии назвал недружественным шагом отказ направить наблюдателей и заметил, что за последние 20 лет не было ни одного случая, чтобы молдавские наблюдатели не присутствовали на выборах в Госдуму.

Ранее Додон, который возглавляет группу дружбы парламента Молдавии с Федеральным собранием Российской Федерации, призвал руководство законодательного органа республики пересмотреть решение по наблюдателям. Он выразил недоумение тем, что секретариат парламента по поручению Гросу объяснил решение загруженной рабочей повесткой, тогда как у руководства парламента нашлось время отправить в начале сентября делегацию во главе со спикером на открытие сессии парламента Румынии.