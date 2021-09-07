Спецпосланник США по Ирану посетит Москву и Париж 7-10 сентября

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли отправляется в Москву и Париж 7-10 сентября с целью провести консультации по вопросам, связанным с возвращением Вашингтона и Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Спецпосланник Мэлли и небольшая делегация отправятся в Москву и Париж 7-10 сентября для консультаций с нашими российскими и европейскими партнерами по ядерной программе Ирана, а также необходимости быстрого достижения и реализации договоренности о взаимном возвращении [США и Ирана] к соблюдению СВПД", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.