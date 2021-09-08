Минобороны Китая обвинило эсминец США во вторжении в территориальные воды КНР

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Минобороны КНР обвинило американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в территориальные воды Китая вблизи островов Наньша (архипелаг Спратли). Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

"8 сентября американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения правительства Китая вошел в воды вблизи рифа Мисчиф островов Наньша (архипелаг Спратли)", - сказал он.

По словам Тянь Цзюньли, морские и воздушные силы НОАК сопровождали и вели наблюдение за американским кораблем, а также сделали ему предупреждение о необходимости покинуть акваторию. Он отметил, что "действия американской стороны являются серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая".

"Факты в очередной раз доказывают, что США неуклонно являются производителем рисков в сфере безопасности в Южно-Китайском море, а также крупнейшим нарушителем мира и стабильности в Южно-Китайском море", - продолжил Тянь Цзюньли.

"Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и акваториями возле них. Расположенные в этом районе силы постоянно принимают меры и делают все необходимые шаги для того, чтобы твердо защищать государственный суверенитет и безопасность родины, а также решительно отстаивать мир и безопасность в регионе", - резюмировал он.

На протяжении многих лет в Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.