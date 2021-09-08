Врио президента Афганистана Амрулла Салех остался в Панджшере

ДУШАНБЕ, 8 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех временно исполняет обязанности главы государства и по-прежнему находится в провинции Панджшер. Об этом заявил в среду на пресс-конференции афганский посол в Душанбе Мохаммад Захир Акбар.

"Амрулла Салех временно исполняет обязанности президента Афганистана и находится в Панджшере", - сказал он. По словам дипломата, согласно конституции, после того как президент по каким-либо причинам покидает свой пост, власть переходит к его заместителю.

Посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Акбар заявил, что представляет руководство своей страны, возглавляемой бывшим вице-президентом Амруллой Салехом.

Салех после бегства из Афганистана президента Ашрафа Гани объявил себя главой государства и поддержал сопротивление боевикам "Талибана" в северной провинции Панджшер.

"Я представляю в Таджикистане Афганистан и Амруллу Салеха, который исполняет обязанности президента страны", - заявил посол. Он также указал на портрет Салеха на стене за ним и флаг Исламской Республики Афганистан.