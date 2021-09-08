Эсминец ВМС США зашел в порт базы Йокосука на востоке Японии

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Эсминец ВМС США "Дьюи" в среду прибыл к месту дислокации в порт базы Йокосука на востоке Японии у входа в Токийский залив. Об этом говорится в опубликованном заявлении Седьмого флота американских военно-морских сил.

Отмечается, что прибытие эсминца "поспособствует оборонным стратегическим инициативам Седьмого флота ради поддержания безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".

Полное водоизмещение "Дьюи" составляет 9,2 тыс. тонн, длина - 155 м, ширина - 20 м, максимальная скорость хода - 30 узлов, команда - 380 человек.