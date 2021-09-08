В парламенте Японии заявили, что ожидают Матвиенко после стабилизации ситуации с COVID-19

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Японская сторона проработает возможность визита спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в страну, как только позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявила в среду спикер Палаты советников Японии Акико Санто на встрече с Матвиенко на полях Всемирной конференции спикеров парламентов.

"Япония пока не может делать каких-то прогнозов относительно ситуации с распространением коронавируса. Мы пока находимся под ограничительными мерами, что усложняет планирование зарубежных визитов. Однако, как только ситуация нормализуется, мы проработаем подходящее время и формат для вашего визита в Японию", - сказала она, обращаясь к спикеру СФ.

"Мне бы очень хотелось иметь возможность работать вместе с вами, чтобы отношения между нашими странами стали глубже и крепче", - добавила Санто.