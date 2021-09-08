Членство Гвинеи в ЭКОВАС приостановили

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Членство Гвинеи в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановлено в связи с произошедшим там военным переворотом. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на решение экстренного саммита ЭКОВАС, который прошел в видеоформате.

Как заявил глава МИД Буркина-Фасо Альфа Барри по завершении встречи, участники саммита также потребовали от военных освобождения находящегося под стражей президента Гвинеи Альфы Конде. Барри также проинформировал, что в Гвинею 9 сентября будет направлена делегация ЭКОВАС высокого уровня.

ЭКОВАС - региональный союз стран Западной Африки. В него входят 15 стран, включая Гвинею.

5 сентября полковник Мамади Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего Конде. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи, отменили конституцию, распустили правительство и парламент, назначали военных губернаторов, ввели комендантский час. Думбуя сообщил, что Конде после ареста был предоставлен врач. Ключевые страны мира, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить Конде и урегулировать ситуацию путем переговоров.