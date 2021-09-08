Назначенный талибами премьер Афганистана призвал бывших чиновников вернуться в страну

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призывает чиновников свергнутого афганского правительства вернуться в страну. Об этом заявил в среду назначенный радикалами председатель временного кабинета министров Мохаммад Хасан.

"Мы призываем бывших чиновников вернуться на родину, чтобы внести свой вклад в обеспечение ее безопасности и благосостояния", - приводит его слова телеканал Al Jazeera.

По мнению премьера, в настоящий момент руководство "Талибана" несет большую ответственность перед афганским народом. "Мы понесли колоссальные потери, чтобы достичь текущего исторического момента. <...> Сейчас мы проходим серьезное испытание перед лицом всех афганцев", - резюмировал Хасан.

Ранее талибы объявили всеобщую амнистию для тех, кто поддерживал центральную власть или сотрудничал с ней в годы операций ВС США, проводившихся на территории Афганистана.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны, в которое вошли исключительно члены "Талибана".