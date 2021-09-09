Министр обороны США отложил визит в Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин отложил на неопределенный срок визит в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в пресс-службе Пентагона.

"Поездка министра в Саудовскую Аравию была отложена из-за проблем с графиком. Он надеется пересмотреть [сроки поездки в Саудовскую Аравию] при первой же возможности", - отметили в оборонном ведомстве.

Остин в конце прошлой недели отправился на Ближний Восток, чтобы обсудить с партнерами в регионе ситуацию в Афганистане после вывода из страны американских войск. Он уже посетил Катар, Бахрейн, Кувейт, а после должен был отправиться в Саудовскую Аравию в ходе этой поездки.

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане после того, как власть в республике перешла под контроль радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля.