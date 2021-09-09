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В администрации аэропорта Кабула заявили о возобновлении авиарейсов в течение трех дней

В этом управление гражданской авиации заверила техническая комиссия, состоящая из афганских, турецких и катарских специалистов

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Кабула снова начнет принимать международные рейсы, приостановленные захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), в течение трех дней. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении администрации столичной воздушной гавани.

"Техническая комиссия, состоящая из афганских, турецких и катарских специалистов, заверила управление гражданской авиации в том, что в течение трех ближайших дней кабульский аэропорт будет готов к международным рейсам", - подчеркивается в сообщении, опубликованном на странице администрации в Facebook.

Теги
Афганистан
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