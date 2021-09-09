Страны ОДКБ одобрили стратегию кооперации в сфере ОПК

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом одобрили стратегию кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков по итогам заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ.

"Предварительно эта стратегия была одобрена. Дальше мы будем работать и проводить полностью процедуру согласования и выносить этот вопрос на рассмотрение глав государств. Будем стараться к следующему году подготовить конкретные согласованные предложения", - сказал замгенсека ОДКБ.

Как отметил председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус, одним из главных вопросов является "гармонизация нормативной правовой базы в части военно-экономического и военно-технического сотрудничества". "Что касается создания совместной продукции стран ОДКБ, то этот вопрос находится на постоянном контроле. Именно сейчас, когда стоит вопрос о создании базовой организации по координации создания продуктов военно-технического назначения в странах ОДКБ, работа в этом плане развернута очень широко", - сказал глава белорусского ведомства.

По его словам, на сегодняшний момент оборонный сектор Белоруссии предлагает свои возможности для кооперации в лице всех предприятий, которые обладают лицензией Госкомвоенпрома. "Их более 150, мы открыты для совместной работы", - заверил глава ГВПК.

Замгенсека ОДКБ Семериков также добавил, что на заседании МКВЭС был обсужден вопрос создания международного военно-технического форума в формате ОДКБ. "Мы будем проводить выставку средств обеспечения безопасности в формате ОДКБ, где будут принимать участие предприятия оборонно-промышленных комплексов наших государств. Это основа выставки, и мы будем также привлекать третьи страны, задействовав механизм партнерства", - отметил замгенсека ОДКБ.