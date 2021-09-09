Готовность аэропорта Кабула к работе составляет 90%

ТАСС, 9 сентября. Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле на 90% готов к работе. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление спецпосланника МИД Катара по борьбе с терроризмом и посредничеству в урегулировании конфликтов Мутлака ибн Маджида аль-Кахтани.

"Мы говорим не об эвакуации, а о свободном проезде. Эвакуации больше нет, думаю, люди должны почувствовать, что ситуация нормализовалась. Так что сегодня мы увидели свободное передвижение пассажиров, местных и иностранцев с действующими документами. Среди них есть американцы и граждане западных стран", - сказал Кахтани в аэропорту, слова которого передал телеканал Al Jazeera. Он добавил, что "сначала будут выполняться международные рейсы из Дохи в Кабул", и постепенно аэропорт афганской столицы будет открываться для международного авиасообщения.

Представитель захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид со своей стороны оценил роль Катара в "восстановлении работы аэропорта Кабула и оказанную помощь".

Кроме того, афганский телеканал "Шамшад" сообщил, что талибы переименовали кабульский аэропорт, убрав из его названия имя экс-президента Хамида Карзая. Теперь он называется "Международный аэропорт Кабула". Сам Карзай в начале августа говорил, что он сам не выступал с инициативой назвать воздушную гавань своим именем, и это решение принимали прежние власти страны без его ведома.