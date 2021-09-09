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Суга намерен участвовать в выборах в парламент Японии после завершения своих полномочий

При этом японский премьер отметил, что пока не определился с кандидатом, которого он хотел бы поддержать на грядущих выборах председателя правящей Либерально-демократической партии

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил в четверг на пресс-конференции, что планирует после завершения в сентябре срока своих полномочий в качестве главы правительства принять участие в последующих выборах в нижнюю палату японского парламента.

"На данный момент у меня есть подобные планы", - сказал Суга, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом премьер отметил, что пока не определился с кандидатом, которого он хотел бы поддержать на грядущих выборах председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП). "Выдвижение кандидатов все еще продолжается, поэтому я намерен принять решение к 17 сентября, когда будет утвержден их список", - подчеркнул Суга.

3 сентября Суга объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах главы ЛДП, которые пройдут 29 сентября. Он объяснил свой отказ желанием сконцентрироваться на борьбе с распространением нового коронавируса. Председатель ЛДП будет назначен новым премьер-министром Японии. Затем в стране состоятся выборы в нижнюю палату парламента.

Теги
ЯпонияСуга, Ёсихидэ
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