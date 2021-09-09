Меркель: использование шпионского ПО Pegasus в Германии осуществляется в рамках закона

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что использование системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной израильской корпорацией NSO Group, осуществляется в рамках действующего законодательства ФРГ. Об этом она заявила в четверг в Берлине в кулуарах заседания правления фракции Европейской национальной партии (ЕНП), передает агентство DPA.

По его информации, Меркель подчеркнула, что в вопросах применения Pegasus федеральное правительство действует "на основе закона и порядка". Канцлер отметила, что соответствующие правовые нормы являются "ориентиром для властей".

Во вторник Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) и МВД Германии на закрытом заседании проинформировали специальный комитет Бундестага о закупке программного обеспечения для БКА. Депутаты, как пишет DPA, были поставлены в известность о том, что данная программа несколько раз использовалась для осуществления наблюдения за подозреваемыми в целях предотвращения опасности. При этом уточняется, что БКА применяет не стандартную версию программного обеспечения, а вариант с ограниченным набором функций, соответствующим законодательству Германии.

Ранее газета Die Zeit сообщала, что Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ тайно приобрело Pegasus у корпорации NSO Group еще в конце 2019 года для ведения слежки за подозреваемыми. С помощью этой шпионской программы можно получить доступ к данным мобильных устройств пользователя, за которым осуществляется наблюдение. Кроме того, Pegasus способна незаметно включать камеру и микрофон отслеживаемого гаджета.

18 июля базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью коммерческой троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. В свою очередь британская газета Guardian, участвовавшая в масштабном журналистском расследовании, отмечала, что целями слежки могли быть ряд глав государств и международных организаций. В частности, были названы имена президентов Франции Эмманюэля Макрона и ЮАР Сирила Рамапосы, премьер-министра Пакистана Имрана Хана, директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса и главы Евросовета Шарля Мишеля.