Spiegel: власти Германии начали расследование кибератак в преддверии выборов в Бундестаг

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура ФРГ в преддверии выборов в Бундестаг начала расследование кибератак хакерской группировки Ghostwriter на немецких политиков, за которой, по утверждению властей Германии, стоит Москва. Об этом сообщило в четверг издание Spiegel со ссылкой на представителя ведомства в Карлсруэ.

По версии следствия ФРГ, группировка на протяжении последних месяцев пытается посредством рассылки фишинговых сообщений получить доступ к личным данным депутатов Бундестага и ландтагов (земельных парламентов), прежде всего от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии.

6 сентября германский МИД выступил с утверждением, что "у правительства ФРГ есть надежные сведения, на основании которых можно сделать вывод о том, что за деятельностью Ghostwriter стоит российское государство, а конкретно ГРУ". Еще в июле глава Федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ) Томас Хальденванг предупредил, что персональные данные политиков могут быть украдены во время хакерских атак и использованы в виде компромата и фейковых новостей. При этом, как пишет Spiegel, эта хакерская группировка уже действовала аналогичным образом в Польше и прибалтийских странах.

Кроме того, по сведениям издания, в текущем году органы безопасности Германии уже как минимум трижды информировали Бундестаг о кибератаках иностранных спецслужб на парламентариев.

В понедельник представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе заявила, что перед намеченными на 26 сентября выборами в Бундестаг наблюдается активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы. По ее словам, "в Германии в преддверии выборов совершаются, в том числе посредством фишинговых электронных посланий, попытки получить доступ к персональным данным - прежде всего депутатов Бундестага и ландтагов". В свете предстоящих выборов данные атаки могут служить подготовительными действиями к проведению операций, таких как кампании по дезинформации, отметила Зассе, добавив, что за кибернападениями, по данным властей ФРГ, стоит группировка Ghostwriter. Правительство ФРГ, по ее утверждению, "настоятельно призывает российское правительство немедленно положить конец этой неприемлемой хакерской деятельности".

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдвигаемые Берлином обвинения в причастности России к хакерским атакам на депутатов федерального и земельных парламентов ФРГ бездоказательны и имеют явную внешнеполитическую подоплеку. По ее словам, несмотря на неоднократные обращения России по дипломатическим каналам, Германия так и не предоставила никаких доказательств причастности РФ к этим атакам". Захарова заметила, что "очень похоже, что речь идет о внеочередном информационном пиар-сюжете в контексте внутриполитической борьбы в Германии в преддверии выборов в Бундестаг ФРГ".