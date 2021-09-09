Спецпосланник США по Ирану назвал конструктивными консультации с Рябковым

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли считает, что его консультации с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым были конструктивными. Об этом он сообщил в четверг в Twitter.

"Хорошие и конструктивные встречи в Москве с замглавы МИД Рябковым, мы обсудили нашу общую цель, которая состоит в возобновлении переговоров и скором взаимном возвращении к соблюдению СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий, ядерная сделка с Ираном], - написал он.

Как заявили ранее в МИД РФ, Рябков обсудил на консультациях в Москве с Мэлли перспективы возвращения к полноценному выполнению СВПД.

Ранее на этой неделе в Госдепартаменте сообщили, что Мэлли отправится в Москву и Париж 7-10 сентября, чтобы провести консультации по вопросам, связанным с возвращением Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД по иранской ядерной программе.