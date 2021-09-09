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Премьер Польши: Европе в ближайшее время придется все чаще говорить о безопасности

Матеуш Моравецкий заявил, что нужно принимать во внимание нарастающие геополитические риски

КАРПАЧ /Польша/, 9 сентября. /ТАСС/. Европе в ближайшем будущем придется чаще обсуждать вопросы обеспечения безопасности. Об этом заявил в четверг в ходе ХХХ международного Экономического форума премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, принявший участие в совместной дискуссии с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем и премьер-министром председательствующей в Совете ЕС во второй половине этого года Словении Янезом Яншей.

"Мы должны принимать во внимание нарастающие вокруг нас геополитические риски. Поэтому приходится возвращаться к разговорам об обеспечении безопасности, - сказал он. - Думаю, ближайшее время все чаще будет характеризоваться такими разговорами".

"ЕС и Европа должны сами себя обеспечивать с точки зрения безопасности границ, с военной стороны. У нас в Европе должны быть сильные механизмы сдерживания", - указал Моравецкий. "Поэтому нужно строить и укреплять союзы", - добавил он.

Теги
УкраинаСловенияПольшаМоравецкий, МатеушЯнша, ЯнезШмыгаль, Денис Анатольевич
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