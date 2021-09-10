Кулеба заявил, что Киев не обсуждал с западными союзниками заморозку конфликта в Донбассе

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Украинское руководство не обсуждало вопрос заморозки конфликта в Донбассе с западными союзниками и работает над его урегулированием. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

На вопрос ведущей программы о том, обсуждало ли руководство Украины со своими ближайшими западными союзниками строительство стены в Донбассе и заморозку конфликта, министра ответил, что этот вопрос "не обсуждался и не будет обсуждаться". "Мы работаем не на заморозку конфликта, а на его решение в интересах Украины", - подчеркнул Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне заявил, что не исключает, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины придется отгораживаться от Донбасса "стеной". Он имел в виду возможность вынесения данного вопроса на всеукраинский референдум. При этом президент назвал вопрос "стены" очень сложным, пояснив, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.

Минские соглашения

Минские договоренности, которые лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным. Камнем преткновения стал вопрос передачи под контроль Киева участка границы с Россией в Донбассе. Киев настаивает на том, что это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений. При этом, согласно девятому пункту Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.