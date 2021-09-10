СМИ: комитет Европарламента рассмотрел вопрос отмены иммунитета для экс-мэра Риги Ушакова

РИГА, 10 сентября. /ТАСС/. Комитет по правовым вопросам Европейского парламента (ЕП) обсудил отмену иммунитета от уголовного преследования для депутата, бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Об этом в ночь на пятницу сообщили в программе "Панорама" Латвийского телевидения.

По информации программы, обсуждение прошло в закрытом режиме в четверг. Голосование по этому вопросу комитет намерен провести в ноябре или декабре. После этого решение будет обсуждаться на пленарном заседании Европарламента, где для его утверждения необходимо простое большинство голосов.

Прокуратура Латвии 26 октября прошлого года направила в ЕП запрос с просьбой рассмотреть возможность лишения Ушакова депутатского иммунитета для начала уголовного преследования. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) попросило Генпрокуратуру Латвии предъявить обвинение Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу. Это устройство было обнаружено БПБК в ходе обысков, которые были проведены в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным транспортным предприятием "Ригас сатиксме". Сам политик ранее сообщил, что в его кабинете в доме во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое лежало на полках среди сувениров и разных подарков, а также выразил удивление этой находкой.