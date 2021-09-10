Премьер Ливана прибыл в президентский дворец со списком нового правительства

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати завершил формирование кабинета национального спасения и прибыл в пятницу во дворец Баабда со списком министров, который должен утвердить президент республики Мишель Аун. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник во дворце Баабда, в состав правительства включены 24 министра (12 мусульман и 12 христиан), при этом одна треть из них подобрана самим премьером, а две других представляют сторонников главы государства и спикера парламента Набиха Берри.

По словам источника, ключевую роль в кабинете предстоит сыграть министру экономики Амину Саляму, который будет вести переговоры с Международным валютным фондом о выделении кредита в размере $3-4 млрд. Готовить судебную реформу будет новый глава Минюста Сами Садер.