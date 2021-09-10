Маас заявил, что действия Минска в ситуации с нелегалами не могут остаться без последствий

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Действия Белоруссии в ситуации с нелегальными мигрантами не могут остаться без последствий и требуют от ЕС общего ответа. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своими французским и польским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Збигневом Рау (формат "Веймарский треугольник").

Германский министр заявил, что властями Белоруссии "беженцы используются для оказания политического давления". Он утверждал, что это "свидетельствует о низости" руководства в Минске. "Нам важно в таком конкретном случае очень тесно работать внутри ЕС и дать конкретный ответ на это. Это не может остаться без последствий", - заявил Маас.

Ранее представительство ЕС в Белоруссии заявило демарш МИД республики. В нем приводятся данные Европейской службы внешних действий, согласно которым "наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Белоруссии в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми". Как указали в представительстве, ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Белоруссии прекратить эту практику.

8 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в парламент законопроект о приостановке действия соглашения между республикой и Евросоюзом о реадмиссии лиц, нарушивших условия въезда в страну. В МИД Белоруссии заявляли, что в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений Минск не может выполнять свои обязательства в рамках этого документа. В конце мая Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.