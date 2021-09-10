Маркуса Зёдера переизбрали на посту председателя Христианско-социального союза Баварии

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер переизбран на посту председателя партии Христианско-социальный союз (ХСС), которая в Германии на выборах выступает единым блоком с Христианско-демократическим союзом (ХДС). Его поддержали 87,6% участников открывшегося в пятницу в Нюрнберге съезда ХСС. Трансляцию ведет телеканал N-TV.

Зёдер с начала 2019 года руководит баварскими консерваторами. Тогда за него проголосовали 87,4% делегатов.

Премьер Баварии до недавнего времени считался одним из главным претендентов на то, чтобы возглавить консервативный блок на выборах в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Однако руководство ХДС приняло решение в пользу своего лидера Армина Лашета.

Лашет выступит в субботу перед примерно 900 делегатами съезда ХСС.

Христианско-социальный союз - особая региональная партия, осуществляет политическую деятельность в Баварии, но в общефедеральном парламенте выступает в одной фракции с ХДС. До сих пор от ХСС не было ни одного канцлера Германии.