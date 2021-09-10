Афганские журналисты просят талибов применить закон о доступе к информации

ТЕГЕРАН, 10 сентября. /ТАСС/. Ассоциация независимых журналистов Афганистана обратилась к представителям движения "Талибан" (запрещено в РФ) с просьбой ввести в исполнение закон о доступе к информации. Об этом в пятницу сообщает телеканал TOLOnews.

По словам замглавы ассоциации Худжатуллы Муджахиди, это "комплексный закон, регулирующий процедуры ответов на вопросы" прессы.

"Уже была проведена большая работа по его подготовке. Закон поможет СМИ получать доступ к информации", - сказал он. Кроме того, официальные правила взаимодействия прессы с властями и различными структурами смогут, как ожидают в ассоциации, предотвратить инциденты с насилием в отношении журналистов, которые произошли в стране в последнее время.

По данным ассоциации, со времени прихода талибов к власти известно о задержании 24 репортеров. Из них двое подверглись избиению со стороны радикалов.

В четверг общественная организация "Центр журналистов Афганистана" выступила с осуждением действий боевиков "Талибана", которые избили в Кабуле двух корреспондентов местной газеты "Эттелаат-е руз", освещавших акции протеста в городе. Как информировала газета, два ее корреспондента были задержаны в столице Афганистана при освещении акции протеста женщин, опасающихся ущемления своих прав после захвата власти в стране талибами. Журналистов в течение нескольких часов избивали и подвергали пыткам, а затем выпустили на свободу.

С понедельника в ряде городов Афганистана, в том числе в Кабуле, Герате, Газни и Мазари-Шарифе, проходят акции протеста в поддержку Фронта национального сопротивления в не подчинившейся талибам провинции Панджшер. Люди протестуют против политики Пакистана, имеющего тесные контакты с радикалами, а также выступают в защиту прав женщин.

Для разгона демонстраций боевики "Талибана" прибегают к насилию и препятствуют работе корреспондентов, операторов и фотографов, задерживая их и нанося им травмы. МВД "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов) опубликовало в среду постановление о запрете любых форм уличных демонстраций без согласования с "Талибаном".