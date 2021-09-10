Нуланд заявила, что США готовы присоединиться к переговорам в "нормандском формате"

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты готовы присоединиться к переговорам в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция), если это поможет урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом она сообщила, выступая в пятницу на форуме в Киеве, передает агентство УНИАН.

Нуланд рассказала, что в период правления администрации президента США Барака Обамы (2009-2017) она вместе с другими американскими официальными лицами участвовала в "параллельном процессе", который происходил одновременно с "нормандскими переговорами". По ее словам, этот процесс заключался в том, что США стремились поддержать цели и устремления, которые обсуждались на переговорах в "нормандском формате", чтобы "устранить пробелы и внести свою долю творческого подхода".

"Непохоже, чтобы все те усилия сильно сдвинулись в последнее время. Я думаю, что мы сказали Украине, России и европейцам, что готовы возобновить взаимодействие каким-то образом - или в рамках "нормандского формата", или снова в качестве параллельной поддержки в том случае, если и по мере необходимости стороны будут видеть способ, благодаря которому мы будем полезны", - приводит агентство УНИАН высказывания Нуланд.

Заместитель государственного секретаря США напомнила, что недавно в режиме видеоконференции состоялась встреча политических советников стран "нормандского формата" с участием руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, а также представителей Франции и Германии. "Там, по крайней мере, был более позитивный тон, и если этот процесс действительно изменится и приобретет жизненные формы, мы готовы помочь", - заявила Нуланд.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел и политических советников.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал желание подключить США к переговорам "нормандской четверки" или создать некий альтернативный формат преодоления конфликта в Донбассе, предусматривающий участие Вашингтона. Тем не менее американская сторона пока не подтверждала, что поддерживает эти инициативы Киева.