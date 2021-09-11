Джонсон: террористы 11 сентября 2001 года не смогли поколебать веру людей в демократию

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Террористы, атаковавшие 20 лет назад Соединенные Штаты, не смогли лишить людей веры в свободу и демократию, заставив лишь сильнее отстаивать эти ценности. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, распространенном по случаю годовщины терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года.

"Хотя действия террористов привели к горю и страданиям, хотя угроза [терроризма] сохраняется, мы можем сказать по прошествии 20 лет, что они не сумели поколебать нашу веру в свободу и демократию, не смогли разобщить наши страны, не смогли заставить нас забыть наши ценности или жить в постоянном страхе", - заметил Джонсон.

"Последние события в Афганистане лишь заставляют нас решительнее помнить тех, кого у нас отняли, заботиться о выживших и тех, кто до сих пор охвачен горем, и крепко держаться за нашу веру в свободу и демократию, которая всегда возобладает над неприятелем", - продолжал глава правительства.

Проведя параллель с 1941 годом, когда авиация Японии атаковала базу ВМС США в Тихом океане, Джонсон сказал: "11 сентября 2001 года стало, выражаясь словами президента [Франклина Делано] Рузвельта после нападения на базу Перл-Харбор, "датой, навсегда вписанной в историю как символ позора". Кристально ясным утром террористы атаковали Соединенные Штаты с единственной целью убить или покалечить как можно больше людей, устроив кровопролитие в ведущей мировой демократии, они попытались уничтожить веру людей по всему миру в открытое общество, которое террористы ненавидят, а мы так ценим", - говорится в заявлении Джонсона.

В результате терактов, совершенных ровно 20 лет назад, в США погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Среди погибших было 67 британцев. Ответственность за эти атаки лежит на террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ).