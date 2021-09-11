В Японии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в 12:00 по местному времени (06:00 мск) на единственном в Японии избирательном участке в городе Тояма (административный центр одноименной префектуры). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в генеральном консульстве России в соседней Ниигате.

"К нам уже пришли первые избиратели, досрочное голосование объявляется открытым", - сказал генконсул РФ Михаил Сергеев. Он является председателем избирательной комиссии участка №8368.

Ожидается, что участок в Тояме будет открыт до 16:00 (10:00 мск). Досрочное голосование в городе Хиросима было отменено в связи с продлением в этом регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса.

Основное голосование на выборах в Госдуму состоится 19 сентября на четырех участках, организованных в посольстве в Токио, в генконсульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате. Участки будут открыты с 02:00 до 14:00 мск.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.