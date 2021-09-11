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В Узбекистане зарегистрировали первых кандидатов для участия в выборах президента

ЦИК проверил документы и подписные листы, представленные Демократической партией "Миллий тикланиш" и Экологической партией

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала лидеров Демократической и Экологической партий Алишера Кадирова и Нарзулло Обломурадова первыми кандидатами в президенты Узбекистана, выборы которого состоятся 24 октября. Об этом в субботу сообщила корреспонденту ТАСС член ЦИК Гульноза Исмоилова.

"ЦИК после проверки всех документов и подписных листов, представленных Демократической партией "Миллий тикланиш" и Экологической партией зарегистрировал их лидеров в качестве кандидатов в президенты Узбекистана", - сказала Исмоилова.

По ее словам, в настоящее время эксперты изучают документы Либерально-демократической партии ("УзЛиДеП"), Народно-демократическая партии (НДПУ) и Социал-демократической партии "Адолат", которые также представлены в ЦИК.

В соответствии с Избирательным кодексом правом выдвижения кандидатов в президенты Узбекистана обладают лишь политические партии, которых в республике пять. Президент Узбекистана избирается на пять дет. Занимать этот пост можно не более двух сроков подряд. Кандидат должен быть не моложе 35 лет, владеть государственным - узбекским - языком и не быть профессиональным служителем какого-либо религиозного объединения.

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