СМИ: группа студенток проводит в Кабуле митинг в поддержку "Талибана"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Группа студенток Кабульского университета организовала в субботу митинг и семинар в поддержку радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает проталибский новостной ресурс Afgan Urdu на своей странице в Twitter.

По его информации, студентки выступили в поддержку решения об обязательном ношении хиджаба и раздельного от мужчин обучения. Afgan Urdu разместил видеоролик, на котором видна демонстрация женщин в черных хиджабах с закрытыми лицами, которые несут плакаты с проталибскими лозунгами. Кроме того, по сообщению ресурса, большой женский митинг в поддержку "Талибана" проходит в Герате.

В Кабуле женщины несколько раз пытались провести манифестации против талибов, требуя защиты своих прав, представительства в новом афганском правительстве и права на участие в политической жизни страны. 4 сентября талибы применили слезоточивый газ, чтобы остановить выступление женщин, которые пытались пройти к президентскому дворцу.

Ранее представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что женщины не будут занимать министерские посты в новом правительстве. Они, по его словам, смогут работать в министерствах, полиции, в судебной системе, но только в качестве помощниц.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.