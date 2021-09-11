Моравецкий: договоренности о транзите газа из России через Украину снижают напряженность

ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Договоренности о сохранении транзита российского газа через территорию Украины снижают напряженность в связи с предстоящим запуском газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Договоренности между ФРГ, США и Украиной стратегически важны", - сказал он, подчеркнув, что польская сторона опасалась ухудшения геополитической ситуации в регионе - между Польшей, Украиной, Белоруссией и Россией, связанного с использованием этого газопровода. "Чтобы этого не произошло или произошло в меньшей степени, гарантии транзита через Польшу и Украину уменьшают возможности шантажа со стороны России как в цене, так и с политической точки зрения", - отметил Моравецкий.

"Все, что связано с включением Украины, снижает напряженность", - резюмировал он.

В пятницу "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" завершено утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы. "Газпром" ранее сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.