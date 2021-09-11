Глава МИД Катара сообщил о восстановлении внутреннего авиасообщения в Афганистане

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что в Афганистане удалось восстановить внутреннее авиасообщение.

"Афганские руководители должны предоставить свободу передвижения жителям Афганистана, Катара. Нам удалось провести два чартера за последние несколько дней. Сегодня осуществляются внутренние рейсы. И сейчас за техническими аспектами мы следим вместе с афганскими властями", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава администрации аэропорта Абдул Хади Хамдан в совю очередь заявил, что аэропорт полностью восстановит внутреннее и международное авиасообщение в течение нескольких дней.

"Идет работа по возвращению аэропорта к нормальному функционированию. Технические группы дружественных стран работают [с нами] и говорят, что аэропорт будет открыт для внутренних и международных рейсов в течение нескольких дней", - цитирует его телеканал Ariana News.

Также телеканал отмечает, что работу в аэропорту возобновили пограничные службы.

В субботу посольство РФ в Кабуле сообщило ТАСС, что возобновление авиасообщения международного аэропорта Кабула с Катаром, ОАЭ и Турцией ожидается в ближайшее время.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее 26 августа крупного теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают талибам наладить работу аэропорта. 4 сентября из Кабула вылетели первые внутренние рейсы - в города Мазари-Шариф, Кандагар и Герат.

9 сентября спецпосланник МИД Катара по борьбе с терроризмом и посредничеству в урегулировании конфликтов Мутлак ибн Маджид аль-Кахтани заявил о практически полной готовности аэропорта к обслуживанию международных рейсов. В тот же день из Кабула в Доху вылетел первый с момента вывода ВС США из Афганистана самолет, выполнивший международный рейс.