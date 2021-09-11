В тюрьме в Перу умер основатель террористической группировки "Сендеро луминосо"

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сентября. /ТАСС/. Основатель перуанской леворадикальной террористической организации "Сендеро луминосо" Абимаэль Гусман умер в субботу в тюрьме в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба пенитенциарной системы страны.

"В субботу, 11 сентября, примерно в 06:40 [14:40 мск] в тюрьме особо строгого режима, расположенной на территории базы ВМС в Кальяо, умер заключенный Абимаэль Гусман из-за проблем со здоровьем", - говорится в заявлении.

Гусман был арестован в сентябре 1992 года и приговорен к пожизненному сроку.

В результате террористической деятельности "Сендеро луминосо" в Перу с 1980 года погибли свыше 60 тыс. человек. Нанесенный стране материальный ущерб оценивается примерно в $25 млрд. После ареста Гусмана группировка стала терять влияние, однако в последние годы небольшие группы экстремистов продолжали совершать нападения на перуанских военных и представителей правоохранительных органов.