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Экс-президент США Джордж Буш - младший заявил, что страна утратила единство

Он добавил, что в США появилось много экстремистов, готовых действовать силовыми методами

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Занимавший пост президента США во время терактов 11 сентября 2001 года Джордж Буш - младший считает, что Соединенные Штаты давно утратили единство, которым обладали 20 лет назад.

"В течение недель и месяцев после терактов 11 сентября я ощущал гордость от того, что возглавляю удивительный, стойкий и единый народ, - заявил он в субботу во время церемонии памяти жертв, проходящей близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания). - Но если говорить о единстве США, то надо признать, что те дни далеки от нас". Церемония транслировалась онлайн властями Шанксвилла, неподалеку от которого упал один из захваченных террористами самолетов.

Буш-младший добавил, что в США появилось много экстремистов, готовых действовать силовыми методами. По его мнению, хотя они мало напоминают радикалов из других стран, "в своем презрении к плюрализму, к человеческой жизни, в стремлении опорочить национальные символы они все дети одной злой силы". Экс-президент при этом не уточнил, имеет он в виду сторонников бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа или же приверженцев леворадикальных течений.

Республиканец Буш-младший выступил на мероприятии до прибытия в Шанксвилл нынешнего президента США - демократа Джо Байдена. Ранее на траурной церемонии в Нью-Йорке с Байденом из числа бывших глав государства тоже находились лишь его однопартийцы - Билл Клинтон и Барак Обама. Республиканец Трамп отказался от участия в каких-либо траурных мероприятиях, однако выступил с серией заявлений.

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СШАБуш, Джордж (младший)
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