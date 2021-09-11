Полицейские спросили Трампа во время визита в Нью-Йорк о его планах на выборы в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп во время ранее не объявленного визита в Нью-Йорк в субботу посетил пожарную часть и полицейский участок на Манхэттене, где пообещал стражам порядка, что его решение об участии в выборах в 2024 году "сделает их счастливыми".

Как рассказали корреспонденту ТАСС участники встречи с экс-президентом США, она прошла в расположенных по соседству друг с другом помещениях пожарной части и полицейского участка на пересечении Третьей авеню и 51-й улицы. Информацию о посещении Трампом Нью-Йорка подтвердила пресс-секретарь республиканца Лиз Харрингтон.

Телеканал C-SPAN показал фрагмент встречи, на которой Трампа радостно приветствуют пожарные и полицейские. Один из собравшихся спросил политика о том, намерен ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году. "Я знаю, что намерен делать. Но я не могу пока об этом говорить из-за вопросов, связанных с финансированием кампании", - ответил на это бывший президент США. "Но я думаю, что вы будете счастливы", - добавил он.

После беспорядков в прошлом году в Нью-Йорке на волне движения Black Lives Matter финансирование полиции было урезано, в результате часть сотрудников уволилась, а служебная нагрузка выросла. Трамп традиционно рассматривается как противник подобных мер, хотя за сохранение финансирования полиции неоднократно выступал и действующий президент США Джо Байден.

Нынешний американский лидер был в Нью-Йорке с утра, но уже находится в Пенсильвании, на месте падения одного из угнанных террористами самолетов. Оттуда он отправится к Пентагону.

Байден и ряд других бывших президентов США в субботу участвуют в мемориальных мероприятиях в связи с годовщиной терактов 11 сентября. Лишь Трамп до настоящего времени не принял в них участия.