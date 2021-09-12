Лукашенко обсудит отношения с Россией во время визита Путина в Минск в середине октября

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят конкретные направления развития белорусско-российского сотрудничества в рамках визита российского лидера в середине октября в Минск, где пройдет очередной саммит СНГ. Об этом Лукашенко сообщил журналистам в воскресенье.

"Договорились, что мы, чтобы не перегружаться по принятию решений перед Высшим госсоветом [предварительно запланирован на 4 ноября], - где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ и мы обсудим эту конкретику", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что на встрече в Кремле 9 сентября в первой ее части были обсуждены "главные вопросы - основные направления нашего сотрудничества, которые выражаются в 28 союзных программах". "И крупные вопросы - энергетика, газ, нефть и так далее", - уточнил Лукашенко. "А потом мы по предложению Владимира Владимировича вернулись к нему в кабинет, чаю попили и затянула нас конкретика. От строительства объектов, [в том числе космодром Восточный], заканчивая вопросом вооружений", - сказал Лукашенко.