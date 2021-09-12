СМИ: шииты Афганистана требуют участия своих представителей в новом кабмине страны

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Лидеры шиитской общины Афганистана выступили с требованием включить своих представителей в новое правительство, состав которого был ранее объявлен захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии издающаяся в Кандагаре газета Taand.

По ее информации, десятки представителей шиитов встретились в воскресенье с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем, входящим в Координационный совет по мирному переходу власти.

Это уже вторая его встреча с шиитами за последнее время. 9 сентября бывший афганский лидер сообщил на своей странице в Twitter о том, что провел консультации с Советом шиитских улемов (богословов) Афганистана, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением долгосрочного мира и стабильности в стране. Между тем, по данным издания, представители религиозного меньшинства обратились к Карзаю с просьбой обеспечить их права и участие в решении государственных вопросов.

Ранее бывший президент призвал талибов устранить недостатки состава сформированного ими кабинета министров, отметив, что каждый гражданин, включая женщин, имеет право участвовать в управлении страной и служить народу.

Шииты составляют не более 10% афганского населения и представлены преимущественно хазарейцами, проживающими в основном в центральных и северных провинциях Афганистана. Памятуя о дискриминационной политике по отношению к этническим и религиозным меньшинствам со стороны талибов, находившихся у власти в стране в 1996-2001 гг., шииты опасаются повторения репрессий.

Ситуация в стране

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны, в которое вошли исключительно члены "Талибана" и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы страны - пуштуны.

Некоторые западные страны, включая США и Италию, выразили обеспокоенность в связи с составом нового афганского правительства. В свою очередь глава штаба Исламской партии Афганистана Хабиб ур-Рахман Хекматиар в беседе с ТАСС отметил, что кабинет талибов - это пока лучший вариант с учетом нынешних афганских условий.