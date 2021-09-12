Таджикистан и Россия подпишут более 20 документов при визите Путина в Душанбе

ДУШАНБЕ, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 20 документов между Таджикистаном и Россией будет подписано по итогам официального визита президента России Владимира Путина в Душанбе. Об этом сообщает в воскресенье департамент информации и печати министерства иностранных дел республики.

По его данным, Путин 15 сентября 2021 года посетит Таджикистан с официальным визитом по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в его рамках состоятся переговоры в формате тет-а-тет и в расширенном составе с участием делегаций.

Пресс-служба Кремля о сроках визита Путина в Душанбе пока не сообщала. Между тем, как информировал 9 сентября спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов, ожидается, что президент России приедет на очный саммит ШОС в Душанбе 16-17 сентября.

"По итогам переговоров планируется подписание свыше двух десятков новых документов, которые будут способствовать делу дальнейшего укрепления таджикско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении таджикского МИД. В дипведомстве уточняют, что главы Таджикистана и России примут участие в церемонии закладки фундамента пяти школ с обучением на русском языке в городах Душанбе, Худжанд, Куляб, Бохтар и Турсунзода, которая состоится в онлайн-режиме.