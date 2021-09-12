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Смена власти в Афганистане

Бывший руководитель ЦРУ считает, что лидер "Аль-Каиды" находится в Афганистане

По мнению Майкла Моррелла, победа талибов в войне и уход США из Афганистана "вдохновили джихадистов во всем мире"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, предоставляет прибежище в этой стране лидеру террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Айману аз-Завахири. Такую точку зрения высказал в воскресенье в эфире телекомпании CBS бывший и.о. главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Моррелл (2012-2013).

Ведущая CBS попросила Моррелла прокомментировать представленные в распространенном летом нынешнего года докладе ООН выводы о том, что аз-Завахири "живет в Афганистане". "Мы так думаем, - ответил бывший руководитель ЦРУ. - А это означает, что "Талибан" предоставляет прибежище аз-Завахири сегодня, "Талибан" предоставляет прибежище "Аль-Каиде" сегодня".

"Я думаю, победа талибов в войне в Афганистане, а затем то, как происходил наш уход [речь о выводе ВС США из Афганистана], абсолютно точно вдохновили джихадистов во всем мире", - добавил позднее во время интервью Моррелл.

В упомянутом докладе Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями эксперты ООН отмечали, что, "по оценкам государств-членов [организации], <...> аз-Завахири жив, но болен и находится в Афганистане".

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 7 сентября представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил состав временного афганского правительства, куда вошли только члены движения.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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