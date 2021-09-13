СМИ: израильские ВВС нанесли серию ударов по позициям палестинских группировок в Газе

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Несколько позиций действующих в секторе Газа палестинских группировок подверглись в ночь на понедельник бомбардировкам израильских ВВС. Об этом сообщил палестинский новостной портал Palsawa.

В частности, удары были нанесены по позициям так называемого палестинского сопротивления к востоку от Рафаха в южной части сектора, а также в районе Бейт-Лахии на севере и Хан-Юниса на юге палестинского анклава. О последствиях этих налетов информации пока не поступало.

Удары стали ответом на обстрел палестинскими радикалами в воскресенье вечером израильской территории. Как информировала армейская пресс-служба, одна выпущенная из Газы ракета была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот на юге Израиля и районах, прилагающих к сектору.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. При активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.

С начала лета израильские ВВС несколько раз осуществляли налеты на Газу, в том числе подвергая бомбардировкам тренировочные лагеря контролирующего ее движения ХАМАС. Между тем с конца августа интенсивность обмена ударами значительно возросла.